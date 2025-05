Ao nono dia da campanha para as eleições legislativas de domingo, o presidente do PSD vai estar às 10:30 na feira de Espinho, seguindo depois para Chaves, onde vai contactar a população, e ao final da tarde vai estar em Vila Real para novamente contactar com a população e fazer um comício.

O secretário-geral do PS também vai estar na feira de Espinho, mas meia hora mais cedo, do que Luís Montenegro. Pedro Nuno Santos segue depois para um almoço na Figueira da Foz e para Coimbra, onde às 17:30 contacta com a população e às 19:00 tem um comício.

Ainda pelo norte vai andar a porta-voz do PAN, Inês Sousa Real, que começa o dia em Braga, passa também pela feira de Espinho e termina em Coimbra.

Lisboa e Almada são os locais escolhidos para hoje pela comitiva da CDU, com o secretário-geral do PCP, Paulo Raimundo, a visitar de manhã a Escola Artística António Arroio e a contactar com profissionais de saúde na Gare do Oriente. Durante a tarde tem um encontro com profissionais da cultura e com a população em Almada, terminando o dia com um comício em Alpiarça (Santarém).

Também em Lisboa vai estar o porta-voz do Livre, Rui Tavares, onde às 08:00 faz uma deslocação de autocarro entre a Pontinha e o Arco do Cego para apresentação de propostas sobre corredores BUS, seguindo depois para o Seixal (Setúbal) onde às 16:00 visita o refúgio dos Gatos do Bairro.

O presidente da Iniciativa Liberal, Rui Rocha, vai estar hoje em campanha no distrito de Faro para visitar uma empresa de biotecnologia de algas em Olhão, além de um jantar comício em Albufeira.

O Bloco de Esquerda estará também no Algarve, tendo Mariana Mortágua marcado para as 10:00 um encontro com moradores que lutam pelo direito à habitação em Loulé e para as 16:00 uma visita ao memorial do forte de Peniche, em homenagem aos presos políticos e à resistência antifascista.

Também no Algarve vai estar o presidente do Chega, onde tem uma arruada às 17:00 em Portimão, depois de passar durante a manhã por Évora.

Concorrem a estas eleições antecipadas 21 forças políticas: AD (PSD/CDS-PP), PS, Chega, IL, BE, CDU (PCP/PEV), Livre, PAN, ADN, RIR, JPP, PCTP/MRPP, Nova Direita, Volt Portugal, Ergue-te, Nós, Cidadãos!, PPM, PLS e, com listas apenas numa ou nas duas regiões autónomas, MPT, PTP e PSD/CDS/PPM.

CMP // ACL

Lusa/fim