Diamantino Azevedo, que falava na Conferência de Imprensa dos Diamantes no Dubai reiterou a abertura da Bolsa de Diamantes de Angola em 2022 e destacou que a aproximação do ciclo eleitoral não será um fator inibidor para os investidores.

"O país é politicamente estável e já conta 20 anos de paz efetiva", disse Diamantino Azevedo, citado numa nota do Ministério dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás (Mirempet).

No fórum, onde estiveram presentes mais de uma centena de empresários de várias nacionalidades, Diamantino Azevedo apresentou aos industriais do corte e polimento de diamantes o Polo de Desenvolvimento Diamantífero de Saurimo (província da Lunda Sul) e assinalou as melhorias na legislação e ambiente de negócios, apelando a que criem fábricas em Angola.

O ministro manifestou o desejo de que Angola "participe cada vez mais no segmento da indústria de lapidação de diamantes" e adiantou que tão logo estejam preenchidas as vagas no Polo de Saurimo, para o qual busca o estatuto de Zona Franca, será construído um outro Polo, na Lunda Norte, província que se fez representar no fórum pelo governador, Ernesto Muangala.

O Polo de Saurimo, inaugurado em agosto de 2021, tem 26 lotes, tendo atualmente instaladas e em funcionamento três fábricas de lapidação de diamantes, uma fábrica escola e um centro de formação, tendo ainda duas unidades em construção e mais de 20 vagas por preencher, segundo o Mirempet.

Localizado a quatro quilómetros da cidade de Saurimo, o Polo, que contou com um investimento publico de 77 milhões de dólares pretende criar, quando estiver em pleno funcionamento, cinco mil postos de trabalho.

