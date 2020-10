Questionada sobre a escassez de testes à chegada à Assembleia Nacional, para a sessão solene de abertura do ano parlamentar, que será marcada pelo discurso do Presidente João Lourenço sobre o Estado da Nação, a ministra confirmou que "houve um pequeno interregno" de dois dias no que diz respeito à oferta de testes serológicos que avaliam a exposição ao coronavírus.

Silvia Lutucuta justificou o problema com as ligações aéreas, mas afirmou que chegarão mais testes ao país na sexta-feira.