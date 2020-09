GNR deteta 58 infrações de campismo e caravanismo ilegal na costa vicentina

A Guarda Nacional Republicana (GNR) detetou no sábado 58 infrações e identificou outros tantos cidadãos pela prática de campismo e caravanismo ilegal no Parque Natural do Sudoeste Alentejano, na costa vicentina, informou hoje a Unidade de Controlo Costeiro.