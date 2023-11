"Estes acordos asseguram novos investimentos que não só elevam o bem-estar da população, mas também impulsionam o desenvolvimento económico, construindo uma base sólida para o futuro do país", disse Max Tonela, ministro da Economia e Finanças de Moçambique, citado numa nota enviada à comunicação social.

O acordo foi assinado por Max Tonela e pelo diretor executivo do Fundo Saudita para o Desenvolvimento, Abdulrahman Al-Marshad, em Riade, capital da Arábia Saudita, durante a conferência económica Arábia Saudita -- África.

O valor deverá ser aplicado em três projetos que constam do Plano Quinquenal do Governo moçambicano, entre os quais está a reabilitação de parte da Estrada Nacional 01 (EN1), a principal do país.

Além da EN1, o montante servirá também para a construção e apetrechamento de cinco hospitais e a construção de uma barragem na província de Cabo Delgado, norte do país, refere-se na nota.

"Trata-se de um crédito concessional, com vencimentos semestrais a uma taxa de juro de 1,5% e Moçambique deverá pagar o montante em 25 anos", referiu o ministro da Economia moçambicano.

A assinatura dos acordos antecede um encontro entre os chefes de Estado de Moçambique e da Arábia Saudita, marcado para sexta-feira, indica o Ministério da Economia e Finanças moçambicano.

O Presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, realiza entre hoje e sexta-feira uma visita de trabalho à Arábia Saudita para "fortalecer a cooperação política, económica e social" entre os dois países, anunciou hoje a Presidência moçambicana em comunicado.

O estadista moçambicano deverá também participar da primeira cimeira Arábia Saudita -- África, assinalou a Presidência.

LN // MLL

Lusa/Fim