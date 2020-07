O porta-voz do Serviço Nacional de Investigação Criminal (Sernic) no Niassa, Moisés Matangue, citado hoje pelo diário Notícias, avançou que, além dos seis funcionários, mais dois homens sem nenhuma ligação com o setor da saúde também estão detidos por alegado envolvimento no homicídio e roubo de medicamentos.

O homicídio e o roubo aconteceram no dia 21 de junho deste ano, acrescentou Moisés Matangue.

Além de medicamentos, os indiciados furtaram também equipamento hospitalar no armazém provincial.

O material roubado destinava-se à venda no mercado informal.

O porta-voz do Sernic no Niassa adiantou que depois do roubo os suspeitos deitaram fogo no interior do armazém, para apagarem provas.

