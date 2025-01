A convocatória desta terceira sessão extraordinária do órgão máximo do partido entre congressos foi decidida hoje, em reunião ordinária da Comissão Política, em Maputo, presidida pelo líder do partido, Filipe Nyusi, e Presidente da República cessante, de acordo com o comunicado final enviado à Lusa.

Esta sessão extraordinária do Comité Central terá lugar em 14 de fevereiro, na Escola Central da Frelimo, na Matola, arredores de Maputo, não sendo ainda conhecida agenda oficial, a qual, segundo os processos anteriores de transição, deverá envolver a definição da liderança do partido que governa Moçambique desde 1975.

Filipe Nyusi é Presidente da República há dez anos e está a terminar o segundo e último mandato, liderando em simultâneo a Frelimo. No dia 15 de janeiro é empossado como Presidente da República Daniel Chapo, escolhido como candidato do partido nas eleições gerais de 09 de outubro na sessão extraordinária anterior do Comité Central, em 05 de maio, e depois promovido a secretário-geral.

Todos os anteriores chefes de Estado de Moçambique, sempre pertencentes à Frelimo, assumiram também o cargo de presidente do partido.

No mesmo comunicado, quando permanece o clima de tensão social pós-eleitoral no país face aos resultados anunciados da votação - presidenciais, legislativas e assembleias provinciais -, a Comissão Política da Frelimo "reitera que a paz é a maior conquista dos moçambicanos, pelo que, tudo devem fazer, independentemente da sua crença política, para continuar a consolidar a unidade nacional, o Estado democrático e a construção de um Moçambique próspero para todos".

"Apela ainda para que se intensifiquem a todos os níveis, nos nossos bairros e comunidades, as ações de vigilância de modo a prevenir qualquer tentativa de semear focos de instabilidade. Esta é a hora de estarmos juntos e defender o nosso património individual e coletivo que Moçambique nos oferece", insta aquele órgão.

Na reunião de hoje, a Comissão Política testemunhou ainda a assinatura do "termo de compromisso de honra" por parte dos 171 deputados eleitos pela Frelimo nas eleições gerais, que tomam posse (todos os 250 deputados eleitos) na segunda-feira, no parlamento, em Maputo.

"Exorta os mandatários do povo, na Magna Casa, a dedicarem todas as suas energias, na busca de soluções que respondam aos anseios dos moçambicanos", acrescenta a Comissão Política.

Além do candidato presidencial e de ter mantido a maioria na Assembleia da República, a Frelimo elegeu todos os governadores de província nas eleições gerais de 09 de outubro.

PVJ // MAG

Lusa/Fim