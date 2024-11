"O Presidente da República manifestou o apoio aos objetivos do Cazaquistão no domínio da soberania energética e da descarbonização da sua economia e mostrou a disponibilidade da França para contribuir, acompanhando qualquer decisão que o Cazaquistão tome para desenvolver o setor nuclear civil", afirmou Emmanuel Macron, numa declaração conjunta.

Reunidos em Paris para uma visita de Estado de dois dias de Tokayev, os líderes dos dois países partilharam a "séria preocupação" quanto às consequências humanitárias e económicas da invasão russa da Ucrânia, que afeta "a segurança alimentar dos países mais pobres".

Desde o início da guerra, o Presidente do Cazaquistão demonstrou algumas tensões com Vladimir Putin.

No entanto, a antiga república soviética, que tem partilha uma fronteira terrestre com a Rússia de 7.500 quilómetros, mantém relações com a Federação Russa, com quem integra organizações como a Organização de Cooperação de Xangai (SCO), que inclui a China e que procura atuar um contrapeso à NATO.

MCA

Lusa/Fim