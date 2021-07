O aumento de novos casos deve-se à variante Delta do SARS-CoV-2, mais transmissível, que esta semana representava 80% dos contágios.

O Governo francês estima que, em agosto, o número diário de infetados atinja os 50 mil.

Desde o início da pandemia, França contabiliza 111.638 mortos entre 5,9 milhões de infetados.

O país, que vai avançar em setembro com o reforço de uma terceira dose de vacina para as pessoas mais velhas, tem 32,3 milhões de pessoas com a vacinação completa (duas doses ou dose única) e 39 milhões com, pelo menos, uma dose.

A pandemia da covid-19 provocou pelo menos 4,1 milhões de mortos em todo o mundo, entre mais de 192,5 milhões de infetados, segundo o balanço mais recente da agência noticiosa AFP.

A covid-19 é uma doença respiratória causada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e que se disseminou rapidamente pelo mundo.

ER // MCL

Lusa/Fim