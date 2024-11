A Aemet pediu cautela, sublinhando que poderão cair entre 100 e 150 litros de chuva por metro quadrado nas zonas já afectadas pelas cheias de terçafeira, que causaram a morte de pelo menos 213 pessoas.

Onde se prevê mais chuva, 150 litros por metro quadrado é na costa sul de Tarragona, no interior norte e costa norte de Castellón e na costa norte e sul de Valência, acrecentou a Aemet.

Devido ao aviso amarelo de chuva, o Centro de Coordenação Operativo Integrado (Cecopi) limitou durante o dia de hoje o trânsito de pessoas não residentes em 11 concelhos da Comunidade Valenciana, para não complicar a situação e facilitar os trabalhos de emergência.

O anúncio foi feito após a última reunião do CECOPI, no sábado, pelo Ministro do Ambiente, Infraestruturas e Território da Comunidade Valenciana, Vicente Martínez Mus.

Já no sábado, as autoridades de Valência tinham restringido a circulação de veículos nas zonas mais afetadas pelas cheias em Espanha, limitando-a aos serviços essenciais e às empresas responsáveis por garantir o fornecimento de serviços básicos.

De acordo com um despacho publicado no Diário Oficial da Comunidade, a circulação está restrita pelo menos até às 23:59 (22:59 em Lisboa) de hoje.

O documento prevê entre as exceções o atendimento em centros, serviços e estabelecimentos de saúde, o cumprimento de obrigações laborais, profissionais, empresariais, institucionais ou legais e o regresso ao local de residência habitual ou familiar.

Outras exceções são a assistência e cuidados a idosos, menores, dependentes, pessoas com deficiência ou pessoas especialmente vulneráveis, para ações necessárias ou urgentes perante organismos públicos, judiciais ou notariais, por motivo de força maior ou situação de necessidade.

A Direção-Geral do Tráfico espanhol alertou no sábado que continuavam a registar-se muitos problemas nas estradas das regiões de Valência e Castellón.

A solidariedade das populações com os mais atingidos pelo temporal de terça-feira à noite atingiu tal dimensão na sexta-feira, um dia feriado em Espanha, que as autoridades apelaram ao regresso a casa dos voluntários ou a que, pelo menos, não se deslocassem de carro, por estarem a impedir o acesso dos meios de emergência e assistência da polícia, das Forças Armadas e dos serviços de saúde.

A Comunidade Valenciana acabou, ao final do dia, por avançar com a criação de um centro de coordenação na cidade de Valência para gerir as multidões de voluntários.

Pelo menos 213 pessoas morreram nas inundações em Espanha, confirmaram no sábado à noite as autoridades espanholas, continuando várias dezenas de pessoas desaparecidas.

VQ (MP) // VQ

Lusa/Fim