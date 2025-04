Fisco liquida 524 mil declarações de IRS havendo 300 mil com reembolso

Lisboa, 16 abr 2025 (Lusa) -- A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) liquidou até agora 524 mil das declarações de IRS entregues e destas, cerca de 300 mil, originaram reembolsos no valor de 200 milhões de euros, segundo os dados do Ministério das Finanças.