Pelo menos 38 guerrilheiros da Resistência Nacional Moçambicana (Renamo) em Sofala entregaram, entre quinta-feira e sexta-feira, as armas no âmbito, do processo do DDR

"O início do desarmamento e desmobilização dos ex-combatentes é a expressão concreta e há muito esperada deste acordo. É um passo importante a caminho da paz e reconciliação", lê-se num comunicado conjunto da delegação da União Europeia (UE) em Maputo e Alemanha, Canadá, Noruega, Irlanda, Finlândia, Suíça e Botsuana.