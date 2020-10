De acordo com a distribuidora, "A metamorfose dos pássaros" venceu o prémio do público e o prémio de contribuição artística, no âmbito da secção competitiva onde estava integrado e onde fez a estreia brasileira.

"A metamorfose dos pássaros", primeira longa da realizadora, é um filme entre a ficção e o documentário, de experimentação visual e inspirado na história e memórias de família de Catarina Vasconcelos.

O filme teve estreia em fevereiro deste ano no festival de cinema de Berlim, onde conquistou o prémio da crítica internacional, já passou por mais de 40 outros festivais e soma uma dezena de prémios.

Entre eles contam-se o Prémio de Melhor Filme no Festival de Vilnius, na Lituânia, e o Prémio Especial do Júri no Festival de Taipei, em Taiwan, e o Prémio do Melhor Filme no Festival Dokufest, no Kosovo.

"A metamorfose dos pássaros" tem ainda estreia comercial garantida em território chinês, na Lituânia e chega aos cinemas portugueses em janeiro.

Antes deste filme, que demorou seis anos a ser feito, Catarina Vasconcelos fez a curta-metragem "Metáfora ou a Tristeza Virada do Avesso" (2013), em contexto académico, em Londres.

"Eu queria que [o filme] fosse sobre esta família, mas que pudesse falar com outras pessoas. [...] O tempo que ele demora é quase o tempo que eu demoro a conseguir sair de mim para chegar aos outros. Consegui libertar-me da minha família e do medo de inventar sobre eles, para poder inventar à vontade. Isso foi muito importante", contou em entrevista à agência Lusa quando o filme passou em Berlim.

No festival de Curitiba, dedicado ao cinema independente, estiveram ainda os filmes "Noite perpétua", de Pedro Peralta, e "Um animal amarelo", do realizador brasileiro Felipe Bragança, uma coprodução entre Brasil, Portugal e Moçambique e com as atrizes portuguesas Isabel Zuaá e Catarina Wallenstein no elenco.

SS (TDI) // TDI

Lusa/fim