O programa, com a duração de uma semana, inclui uma seleção de longas e curtas-metragens e documentários de Portugal, Brasil, Moçambique, produzidos entre 1999 e 2020, e vários debates.

O acesso será disponibilizado por um 'link' colocado no próprio dia na página do festival (https://www.festival-utopia.org/), com exceção do filme "Pureza", do brasileiro Renato Barbieri, no dia 27 de novembro, que requer registo prévio devido ao limite no número de espectadores.