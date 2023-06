Na 18.ª edição, concentrada na Bedeteca de Beja -- Casa da Cultura, vai ser possível ver de perto originais e desenhos de várias obras recentemente publicadas em Portugal e com a presença de alguns dos mais de 40 autores convidados.

Em Beja estarão o autor espanhol Rúben Pellejero que, com Juan Diaz Canales, tem dado continuidade às aventuras de Corto Maltese, e a portuguesa Joana Estrela, autora das BD "Pardalita" e "Miau!".

Entre as exposições programadas para o festival contam-se uma dedicada a José Ruy, que morreu em novembro passado, e outra ao autor francês Zazim, que desenhou a BD "Pele de Homem", com Hubert Boulard.

Destaque ainda para mostras dedicadas a André Pereira, Patrícia Costa, Carlos Páscoa e João Sequeira, e desenhos expostos do brasileiro Maurício de Sousa, da Turma da Mónica, e do belga Hermann, da série "Duke".

Ponto de encontro de editores, livreiros, autores e leitores, o festival de Beja contará com vários lançamentos e apresentações editoriais, nomeadamente "Como flutuam as pedras", de Pedro Moura e João Sequeira, "Em busca do Tintin perdido", de Ricardo Leite, "Lendas Japonesas", de José Ruy, e "Área", de Diniz Conefrey.

Destaque ainda para o lançamento de várias fanzines, entre as quais "Bibliografia da Banda Desenhada de Ficção Especulativa Portuguesa", de Marco Fraga da Silva.

Tal como em anos anteriores, o festival volta a ter concertos desenhados, com Seleta Gungunhana, Nuno Thrasher, Andrew e Jojo Smith, João Melgueira e João Sequeira, e uma maratona de 12 horas de desenho, no dia 10 de junho.

No mercado de venda de livros estarão representados mais de 60 editores.

Toda a programação do Festival de BD de Beja, organizado pela Câmara Municipal, está em bejabd.com.

