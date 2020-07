O embaixador António Franco morreu na quarta-feira, aos 76 anos.

Casado com a antiga eurodeputada e dirigente socialista Ana Gomes, António Franco foi embaixador de Portugal no Brasil, cargo que desempenhou entre 2001 e 2004 e onde terminou a carreira diplomática, depois de ter ocupado outros postos, como o de adjunto do chefe da missão temporária de Portugal no processo de paz em Angola e o de representante junto à Comissão Político-Militar.