"Desolados com as últimas notícias sobre a DANA", escreveu a Casa Real de Espanha na rede social Twitter usando o acrónimo de "depressão isolada em níveis altos", o fenómeno meteorológico que atingiu o leste de Espanha na última noite e madrugada, em especial a região da Comunidade Valenciana, onde as autoridades confirmaram já pelo menos 51 mortos, num primeiro balanço.

Foi também confirmada a morte de mais uma pessoa na região autónoma vizinha de Castela La Mancha.

"O nosso mais sentido pêsame aos familiares e próximos dos mais de 50 mortos. Força, ânimo e todo o apoio necessários para todos os afetados", lê-se na mesma publicação, em que a Casa Real manifesta ainda reconhecimento pelo às autoridades locais e autonómicas e a todos os serviços de emergência, Forças Armadas e forças de segurança do Estado "pelo trabalho titânico" que estão a realizar no terreno.

As imagens da Comunidade Valenciana que estão a ser divulgadas pelas televisões e nas redes sociais mostram aldeias, estradas, ruas e campos inundados, carros arrastados pelas águas e presos em autoestradas e pessoas em telhados ou árvores à espera de resgate.

Na última noite, a precipitação na região de Valência foi a mais elevada em 24 horas desde 11 de setembro de 1966, de acordo com dados oficiais.

O Governo de Espanha criou uma comissão de crise para acompanhar os efeitos da tempestade e mais de mil militares de uma unidade especial de emergência foram enviados para o terreno.

A ministra da Defesa de Espanha, Margarita Robles, disse hoje aos jornalistas, em Madrid, que a região de Valência viveu nas últimas horas "um fenómeno sem precedentes".

Segundo o serviço de emergências da Comunidade Valenciana, cerca de 200 pessoas foram resgatadas durante a madrugada de diversos locais, mas as equipas de proteção civil e de militares que estão no terreno continuavam ao início da manhã sem acesso a várias zonas afetadas, por haver vias inundadas e destruídas ou infraestruturas afetadas.

Numa declaração aos jornalistas, o coordenador das equipas de emergência, José Miguel Basset, disse que com o nascer do dia e o reforço de meios começou a ser possível iniciar resgates com meios aéreos e que ao início da manhã havia centenas de pessoas presas, por exemplo, em troços de duas autoestradas, numa situação que considerou "muito complicada".

Além de haver infraestruturas afetadas, há também várias zonas sem comunicações e eletricidade, disse José Miguel Basset.

Várias regiões de Espanha estão desde terça-feira sob a influência de uma "depressão isolada em níveis altos", um fenómeno meteorológico conhecido como DANA em castelhano, que causou chuvas torrenciais e ocorrências em diversos pontos do país, sobretudo na costa do Mediterrâneo.

A região mais afetada foi a Comunidade Valenciana, no leste do país, com chuvas com níveis inéditos, que fizeram acionar os alertas e avisos mais graves da proteção civil e da meteorologia na terça-feira à noite.

