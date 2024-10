"Para esta edição esperamos receber mais de 10 mil visitantes na feira, isto porque contamos com parcerias que firmamos com algumas escolas primárias e secundárias, incluindo as de música e de dança, visando a participação dos seus alunos", declarou à Lusa o diretor da Feira, Amosse Mucavele, uma iniciativa do município de Maputo.

Entre os participantes, a jornalista e escritora portuguesa Ana Barba Pedrosa integra a lista dos 56 convidados que vão participar na feira, enquanto oradores e palestrantes, sendo que a programação inclui ainda a presença de outros 22 artistas brasileiros e um francês.

A edição deste ano vai decorrer, segundo a organização, em alguns centros culturais da capital moçambicana, com destaque para o Instituto Guimarães Rosa, Centro Cultural Moçambicano - Alemão, Associação dos Escritores Moçambicanos, Átrio do Município de Maputo e no Jardim Tunduru, no coração da capital.

Uma das novidades da 10.ª edição da Feira do Livro de Maputo é a iniciativa "ler, trocar e doar", que visa "incentivar o gosto pela leitura".

"Os participantes serão estimulados a doar seus livros para a rede das bibliotecas municipais. Todo o mundo tem um livro em casa e que acha que já está cansado, então pode trazê-lo para trocar com os outros participantes ou doar para as bibliotecas", explicou Amosse Mucavele.

O espaço de doação e troca de livros quer servir igualmente como lugar para a promoção de diálogos entre escritores emergentes e a promoção de publicações independentes e estimular estratégias para a facilitação de acesso aos livros em Maputo e não só.

"Com estas iniciativas queremos impulsionar a leitura, democratizar o livro, tornar a Feira em algo atraente e que angaria mais público com diferentes visões", acrescentou o diretor do evento.

A edição de 2024, referiu, vai homenagear o escritor, ensaísta e crítico de literatura Nelson Saúte, bem como João Albasini, um dos símbolos do protonacionalismo em Moçambique.

"Pensámos em editar a obra de João Albasini, ?O livro da dor' por forma a eternizar a sua obra", disse Amosse Mucavele.

A edição inclui palestras, debates, feiras, seminários, exposições, oficinas e concertos a serem materializados por escritores, pesquisadores, artistas plásticos, jornalistas, atores, cineastas e músicos, tendo como lema ?Jornalismo e literatura: imaginários para (re)pensar o futuro', tema que será inclusive debatido na abertura do evento, em 24 de outubro, tendo como orador o embaixador do Brasil em Moçambique, Ademar Seabra da Cruz Júnior.

A Feira do Livro de Maputo é considerada a maior do país e na edição passada contou com a presença de 25 artistas convidados e mais de seis mil participantes, destacou a organização.

PYME // VM

Lusa/Fim