Fechado surto no hospital de Leiria que infetou 27 doentes

O surto de covid-19 no Serviço de Medicina Interna, no Hospital de Santo André, em Leiria, está fechado, após ter infetado 27 doentes, 11 dos quais morreram, embora a causa do óbito não esteja associada à infeção, foi hoje anunciado.