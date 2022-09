A exposição, intitulada "Jornais Centenários do Brasil e de Portugal: Um Legado Cultural", vai estar patente no Paço dos Henriques, em Alcáçovas, onde, a partir das 16:30 de domingo, decorrerá uma sessão evocativa do tema.

Em comunicado, a Câmara de Viana do Alentejo explicou hoje que a mostra reúne 55 jornais, tanto portugueses como brasileiros, publicados continuamente há mais de 100 anos.

"É uma viagem no tempo pelos principais acontecimentos (crises, guerras e descobertas) que tiveram lugar dos dois lados do atlântico", acrescentou.

Integrada no ciclo "Do Deserto de Notícias à Floresta da Memória" e para assinalar os 200 anos da independência do Brasil, esta quarta-feira, a iniciativa reúne cerca de "dois séculos de história".

Até porque em destaque, na exposição, estão o Diário de Pernambuco, fundado em 07 de novembro de 1825, que é "o jornal mais antigo de língua portuguesa", e "O Açoriano", fundado em 18 de abril de 1835, em São Miguel, nos Açores, "o mais antigo jornal em circulação em Portugal", salientou a organização.

A mostra revela ainda retratos fotográficos de 22 personalidades do mundo da cultura e do jornalismo, mas também a importância do tratado de Alcáçovas, assinado em 04 de setembro de 1479, entre D. João II e os Reis Católicos, que pôs fim à Guerra de Sucessão de Castela.

Na sessão evocativa agendada para a inauguração deverão participar os presidentes da Câmara de Viana do Alentejo, Luis Miguel Duarte, da Associação Portuguesa de Imprensa, João Palmeiro, e da Associação da Imprensa de Pernambuco, Múcio Aguiar Neto, assim como o embaixador do Brasil em Portugal, Raimundo Carreiro Silva, de acordo com a autarquia.

A exposição, com curadoria de João Palmeiro e Múcio Aguiar Neto, vai estar patente ao público até abril do próximo ano e resulta de uma parceria entre o município, a Junta de Freguesia de Alcáçovas, a Associação Portuguesa de Imprensa e a Associação da Imprensa de Pernambuco.

As comemorações alusivas à inauguração terminam com a atuação do Grupo Coral Juvenil dos Trabalhadores de Alcáçovas, no coreto do jardim público, a partir das 18:30.

Em 07 de setembro de 1822, D. Pedro I do Brasil e IV de Portugal proclamou a independência do país que é hoje o gigante da América do Sul, nas margens do Rio Ipiranga.

