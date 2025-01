"Dois projéteis entraram em território israelita a partir do norte da Faixa de Gaza. Um deles aterrou perto do 'kibutz' de Nir Am e o segundo numa zona despovoada. Não foram registados feridos", detalhou o exército, em comunicado.

Desde a semana passada, Israel tem registado disparos regulares a partir do norte do território palestiniano sitiado.

O ministro da Defesa israelita, Israel Katz, ameaçou quarta-feira intensificar os ataques contra a Faixa de Gaza se o Hamas persistir em atacar Israel.

"Se o Hamas não permitir em breve a libertação dos reféns israelitas detidos em Gaza (...) e continuar a disparar contra a população israelita, expor-se-á a golpes de uma intensidade que Gaza não vê há muito tempo", afirmou.

O exército israelita intensificou a sua ofensiva terrestre e aérea no norte de Gaza desde 06 de outubro, alegando que pretendia impedir os combatentes do Hamas de se reagruparem nessa zona.

A guerra foi desencadeada por um ataque sem precedentes do Hamas contra Israel, em 07 de outubro de 2023, que causou a morte de mais de 1200 pessoas do lado israelita, a maioria civis, segundo uma contagem da agência France Press, baseada em números oficiais.

Mais de 45.500 palestinianos foram mortos na campanha militar de retaliação de Israel na Faixa de Gaza, a maioria dos quais civis, segundo dados do Ministério da Saúde do governo do Hamas, que a ONU considera fiáveis.

