"Aplaudimos a bravura do Exército Nacional Somali e das forças locais que esmagaram hoje [sexta-feira] os kharijistas", a expressão usada para os membros do Al-Shabaab, disse o Governo.

"Esta é uma mensagem clara: as forças da Somália são mais fortes e os kharijistas são fracos", refere o comunicado, citado pela agência de notícias estatal somali Sonna.

Fontes das forças de segurança, citadas pela Sonna, explicaram que o exército emboscou os alegados terroristas, matando pelo menos 25 no local. Vários outros combatentes morreram enquanto fugiam do local.

O Governo elogiou a "resiliência" do povo da região de Hiraan e apelou à "unidade contínua contra os militantes, que tentam reagrupar-se e lançar novos ataques" na região.

Fontes militares confirmaram que as forças de segurança continuam em alerta máximo, "aguardando possíveis represálias".

Na quarta-feira, o exército da Somália anunciou a morte de dez supostos membros do Al-Shabaab e a captura de vários membros nos arredores de El Dher, no centro do país, tomando uma base estratégica do grupo.

De acordo com informações recolhidas pela Sonna, a operação, que fez parte das operações contra o grupo ligado à Al-Qaeda, concentrou-se numa área arborizada entre Ali Andhole e Barag Shaykh Abdulahi, na região de Galgadud, ao norte da capital, Mogadíscio.

Durante os combates, os militares conseguiram tomar uma base de comando considerada de importância estratégica e várias posições após duas horas de combate no local, sem relatos, até ao momento, de baixas entre as forças armadas somalis.

As autoridades somalis confirmaram várias operações, nas últimas semanas, contra o grupo terrorista, que recentemente assumiu o controlo de um local estratégico na região de Shabelle Central.

Essas operações contra o grupo extremista foram acompanhadas por vários bombardeamentos do exército dos Estados Unidos da América, já que o Al-Shabaab (braço do autoproclamado Estado Islâmico do Iraque e da Síria no continente africano) obteve conquistas recentes perto de Mogadíscio, apesar dos esforços das tropas.

A Somália intensificou as ofensivas contra o Al-Shabaab com o apoio de clãs e milícias locais como parte de uma série de decisões tomadas pelo Presidente Hassan Shaykh Mohamud, que prometeu, ao assumir o cargo em maio de 2022, colocar o contraterrorismo no centro dos esforços para estabilizar a situação no país.

VQ (MAV) // VQ

Lusa/Fim