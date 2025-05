Chanceler Olaf Scholz apela à defesa do ideal europeu saído da Segunda Guerra Mundial

Berlim, 03 mai 2025 (Lusa) -- O chanceler cessante alemão, Olaf Scholz, apelou hoje à defesa do ideal europeu surgido após a Segunda Guerra Mundial, durante as comemorações do octogésimo aniversário da libertação do campo de concentração nazi de Neuengamme, perto da cidade de Hamburgo.