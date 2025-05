Bin Buraik vai deixar o ministério para liderar o Governo, de acordo com a agência de notícias oficial iemenita Saba.

No sábado, Ahmed bin Mubarak demitiu-se depois de lamentar que o seu mandato tenha sido limitado ao ponto de não ter conseguido concretizar as reformas que pretendia para o país.

Bin Mubarak anunciou na rede social X a decisão de se demitir, depois de ter feito "todos os esforços possíveis para restaurar o Estado".

Bin Mubarak demitiu-se depois de pouco mais de um ano no cargo, que assumiu em fevereiro de 2024.

Na mesma publicação, lamenta "muitas dificuldades e desafios", incluindo a impossibilidade de aplicar plenamente os seus poderes constitucionais "para tomar as decisões necessárias para reformar uma série de instituições e reconstruir o Estado".

O Governo sediou-se em Aden após a sua expulsão em finais de 2014 da capital, Sana'a, pela insurreição dos rebeldes Huthis, que ainda controlam a cidade e grande parte do país.

O Iémen, devastado por uma década de guerra civil, tem sido palco de uma campanha de bombardeamento dos Estados Unidos contra os ataques dos rebeldes a Israel e à navegação no mar Vermelho, em solidariedade com a causa palestiniana.

Bin Mubarak foi raptado pelos Huthis quando desempenhava as funções de chefe de gabinete presidencial do Iémen, durante uma luta pelo poder com o então Presidente Abdo Rabbu Mansur Hadi.

A sua captura foi considerada como um dos principais precursores do início do conflito armado no Iémen, palco de uma das piores crises humanitárias do mundo.

