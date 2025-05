De acordo com a contagem preliminar publicada pelo jornal oficial 'The Straits Times', o partido liderado pelo atual primeiro-ministro, Lawrence Wong, conquistou 87 das 97 cadeiras no Parlamento, mais quatro do que aquelas que tinha assegurado nas eleições de 2020.

O Partido dos Trabalhadores, o maior partido da oposição, manteve os 10 eleitos que tinha conquistado em 2020.

Nas eleições de 2020, realizadas durante a pandemia de covid-19, o PAP manteve a maioria absoluta, mas perdeu lugares para a oposição.

O parlamento de Singapura foi dissolvido em 15 de abril, abrindo caminho para eleições gerais nas quais o primeiro-ministro, Lawrence Wong, que tomou posse como quarto líder de Singapura em maio de 2024, pretendia conquistar uma vitória mais robusta.

Wong sucedeu a Lee Hsien Loong, que renunciou após duas décadas no comando do país.

A saída de Lee marcou o fim de uma dinastia familiar iniciada pelo seu pai, Lee Kuan Yew, o primeiro líder de Singapura que transformou a ilha numa das nações mais ricas do mundo durante os 31 anos que esteve no cargo.

Esta foi a primeira eleição em que não houve um membro da família Lee a concorrer.

Uma sondagem oficial, revelada após o fecho das urnas, apontava para um resultado na ordem dos 80% para o PAP, noticiou a agência EFE.

DA (VQ/SO) // SSS

Lusa/Fim