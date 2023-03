Envolvido numa série de casos judiciais, um risco frequente para as figuras da oposição, o ex-primeiro-ministro, de 70 anos, tinha sido convocado pelo tribunal para responder a acusações de corrupção.

Após vários dias de querelas jurídicas, Khan percorreu os 300 quilómetros que separam Lahore do complexo do tribunal de Islamabad, mas não pode sair do carro devido ao gás lacrimogéneo disparado pela polícia contra os apoiantes do antigo primeiro-ministro, que lançavam pedras e tijolos.

O tribunal reconheceu, no entanto, a presença de Khan, disseram os seus advogados.

"O tribunal anulou o mandado de detenção após registar a presença de Imran Khan. A audiência foi adiada para 30 de março", disse à AFP um dos advogados do ex-primeiro-ministro, Gohar Khan.

Imran Khan tinha sido convocado no âmbito de um processo iniciado pela comissão eleitoral do Paquistão, que o acusa de não ter declarado presentes que recebeu durante o seu mandato como primeiro-ministro, nem os lucros obtidos com a sua venda, acusações que o visado nega.

Ao início do dia, Khan tinha divulgado um vídeo a acusar as autoridades de terem elaborado um plano para o deter e afirmava que estava a ser vítima de um conluio para o impedir de se apresentar às eleições previstas para outubro.

Afastado do poder por uma moção de censura, em abril de 2022, Khan está a pressionar o frágil governo de coligação que lhe sucedeu para organizar eleições antecipadas.

Hoje, cerca de 4.000 agentes de segurança, incluindo comandos de elite da polícia e esquadrões antiterroristas, tinham sido destacados para a zona de Islamabad e os hospitais foram colocados em alerta.

No início da semana, registaram-se confrontos entre apoiantes de Khan reunidos em frente à sua residência e a política enviada para o deter. Um tribunal acabou por ordenar a retirada das forças da ordem com a promessa do ex-primeiro-ministro de estar hoje em tribunal, depois de ter recusado várias vezes comparecer por questões de segurança.

EO // JPS

Lusa/fim