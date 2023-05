Atualmente presidente da federação de futebol dos Camarões, Eto'o está a ser anunciado nos órgãos oficiais do Madem-G15 como "convidado de honra" do partido, que apela à presença de jovens no aeroporto internacional Osvaldo Vieira para a sua receção.

Antiga estrela do FC Barcelona de Espanha, Eto'o, 40 anos, deve permanecer na Guiné-Bissau até quarta-feira. Ainda não foi divulgada a agenda do antigo jogador.

Um cartaz do partido que o convida apresenta a imagem de Samuel Eto'o, vestido de fato e gravata, sorridente, no meio do líder do Madem-G15, Braima Camará, candidato a primeiro-ministro, e do Presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embaló.

Uma bola de futebol dentro de uma rede também faz parte da ilustração do cartaz amplamente divulgado nas redes sociais de apoiantes do partido que atualmente faz parte do Governo em funções na Guiné-Bissau.

Na semana passada, igualmente a convite do Madem-G15, esteve na Guiné-Bissau o antigo futebolista luso-moçambicano, mas internacional por Portugal, Abel Xavier numa ação de campanha com os jovens.

O Madem-G15 é um dos 20 partidos e duas coligações que disputam as eleições legislativas de 04 de junho.

A campanha eleitoral, que começou em 13 de maio, decorre até ao próximo dia 02 de junho.

