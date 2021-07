"Obviamente que vou passar à qualidade de independente, porque fui eleito pelos açorianos", justificou o, até agora, líder parlamentar do Chega, em declarações aos jornalistas na sede do parlamento açoriano, na Horta, depois de, em Ponta Delgada, o presidente do partido, André Ventura, anunciar que o deputado deixava de representar o partido na Assembleia Regional.

Carlos Furtado prometeu manter, como independente, os acordos de incidência parlamentar que o Chega, que elegeu dois deputados para a Assembleia Legislativa Regional dos Açores, tinha assumido após as eleições regionais, com o atual governo de coligação PSD, CDS e PPM.

O PS venceu em 25 de outubro de 2020 as eleições legislativas regionais, mas perdeu a maioria absoluta que detinha há 20 anos, elegendo 25 deputados.

PSD, CDS-PP e PPM, que juntos representam 26 deputados, assinaram um acordo de governação. A coligação assinou ainda um acordo de incidência parlamentar com o Chega e o PSD um acordo de incidência parlamentar com o Iniciativa Liberal (IL).

Com o apoio dos dois deputados do Chega e do deputado único do IL, a coligação de direita soma 29 deputados na Assembleia Legislativa dos Açores, um número suficiente para atingir a maioria absoluta, o que levou à indigitação de José Manuel Bolieiro como presidente do Governo Regional, no dia 07 de novembro de 2020.

