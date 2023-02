Ex-assessor do Benfica Paulo Gonçalves condenado a pena suspensa no caso E-toupeira

O ex-assessor jurídico do Benfica Paulo Gonçalves foi condenado a dois anos e seis meses de pena suspensa por corrupção no julgamento do processo E-toupeira, adiantou hoje a defesa do antigo dirigente dos 'encarnados', que já prometeu recorrer.