Em comunicado por ocasião do primeiro aniversário do Acordo de Paz e Reconciliação Nacional, que se assinalou na quinta-feira, a embaixada norte-americana em Maputo encoraja o Governo moçambicano e a liderança da Resistência Nacional Moçambicana (Renamo), principal partido da oposição, a continuar empenhados na preservação da estabilidade política e militar no país.

"A embaixada dos EUA louva o Presidente moçambicano, Filipe Nyusi e o líder da Renamo, Ossufo Momade, pelo seu empenho continuado durante o ano passado em trabalhar para o cumprimento dos objetivos do acordo de cessar-fogo e de paz", refere a nota.