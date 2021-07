EUA e NATO deixam Bagram, saída de forças estrangeiras do Afeganistão "iminente" - agência

As tropas dos Estados Unidos e da NATO deixaram a base aérea de Bagram no Afeganistão e a retirada de todas as forças estrangeiras do país está iminente, noticiou hoje a agência de notícias France-Presse (AFP).