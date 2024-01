O chefe da diplomacia dos EUA expressou esta ideia ao receber em Washington uma delegação do Governo mexicano liderada pela sua homóloga, Alicia Bárcena, para retomar as conversações migratórias iniciadas no final do ano passado devido ao número recorde de chegadas de migrantes à fronteira comum.

Blinken sublinhou que desde a última reunião entre ambas as delegações - realizada no dia 27 de dezembro, na Cidade do México - houve um "acontecimento muito significativo", referindo-se à tomada de posse de Arévalo, no passado fim de semana, na Guatemala.

"Isto abre uma nova área importante para a cooperação migratória entre os nossos três países, e continuaremos a trabalhar juntos de forma mais ampla para desenvolver soluções regionais para o desafio histórico que enfrentamos", prometeu o secretário de Estado.

Blinken destacou ainda que os Estados Unidos e o México fizeram "grandes progressos" na imigração nas últimas três semanas e anunciaram que hoje irão analisar "medidas adicionais" a tomar.

Este encontro retoma as conversações iniciadas em 27 de dezembro, quando ambas as delegações se reuniram de urgência na Cidade do México, depois de os Estados Unidos terem encerrado várias passagens fronteiriças devido ao grande número de chegadas de migrantes.

O diálogo entre os dois países ocorre paralelamente às negociações entre democratas e republicanos no Congresso dos EUA sobre a aprovação de novos fundos para a segurança na fronteira e para a Ucrânia.

A oposição conservadora condicionou a ajuda a Kiev à recuperação pelo Governo do Presidente democrata Joe Biden de decisões do ex-presidente republicano Donald Trump, nomeadamente aquela que se refere à expulsão de pessoas que chegam de forma ilegal à fronteira com o México.

Em novembro passado, mais de 242 mil pessoas foram detidas pelas autoridades de imigração dos EUA, por atravessarem a fronteira sem autorização.

Embora os dados ainda não sejam públicos, acredita-se que dezembro tenha registado um número ainda superior.

A organização Human Rights Watch (HWR) pediu hoje ao Presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, que rejeite as tentativas dos Estados Unidos de restringir o asilo e aumentar as deportações.

RJP // JH

Lusa/Fim