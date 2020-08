"Esta doação é uma parte fundamental do fornecimento de suprimentos essenciais e conhecimentos técnicos do Governo dos Estados Unidos para apoiar a resposta urgente e contínua de Moçambique à pandemia", lê-se no comunicado distribuído hoje à comunicação social.

Os aparelhos foram produzidos nos Estados Unidos pela Zoll Medical Corporation e, segundo a embaixada norte-americana em Maputo, podem ser usados no tratamento quer de pacientes pediátricos como de adultos.