"Muito obrigado a Cabo Verde, um amigo dos Estados Unidos da América, pelo grande apoio durante o repatriamento dos nossos cidadãos", escreveu Mike Pompeo na sua conta na rede social Twiter.

O mesmo agradecimento é feito pela embaixada dos EUA em Cabo Verde e por vários cidadãos norte-americanos, que conseguiram regressar ao seu país.

Um das famílias que ficou retida em Cabo Verde agradeceu por ter feito parte do grupo de 180 passageiros do primeiro voo de repatriamento.

"Adorámos a nossa estadia em Cabo Verde e esperamos voltar para conhecer as ilhas que não tivemos oportunidade de conhecer", agradeceu a família, numa mensagem publicada na página do Facebook da embaixada em Cabo Verde.

Os agradecimentos são feitos ao primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, o ministro do Turismo e Transportes, Carlos Santos, e o ministro dos Negócios Estrangeiros e Comunidades, Luís Filipe Tavares.

Numa mensagem publicada nas suas páginas, a embaixada dos EUA em Cabo Verde alertou os seus cidadãos que mais voos de repatriamento só serão realizados após 02 de maio, altura em que termina o segundo período do estado de emergência nas ilhas de Santiago, Boa Vista e São Vicente, as únicas com casos positivos de covid-19 em Cabo Verde.

"O Governo cabo-verdiano informou a embaixada dos EUA na Praia que os voos de repatriamento de carta não serão autorizados a retomar até 02 de maio de 2020, o último dia do atual estado de emergência" devido aos recentes desenvolvimentos com a covid-19 em Cabo Verde, alertou a mesma fonte.

Em causa está um voo que deveria embarcar passageiros em várias ilhas cabo-verdianas -- além de Santiago, também Sal e São Vicente, mas também com transferência de passageiros retidos noutras ilhas por via marítima.

Em finais de março, a companhia Cabo Verde Airlines (CVA), já com o país encerrado a voos comerciais para o exterior, realizou dois voos de repatriamento entre a Praia e Boston (EUA), transportando 365 passageiros norte-americanos e regressando com um total de 62 cidadãos cabo-verdianos.

Os Estados Unidos da América são o país com mais mortos (57.266) e mais casos de infeção confirmados (mais de um milhão).

Já Cabo Verde, conta agora 114 casos de covid-19, distribuídos pelas ilhas de Santiago (60), da Boa Vista (53) e de São Vicente (01).

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou cerca de 212 mil mortos e infetou mais de três milhões de pessoas em 193 países e territórios.

Mais de 832 mil doentes foram considerados curados.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

