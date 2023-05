Tinga comentava sobre o relatório anual "Evolução do Consumo e Tráfico Ilícito de Drogas", recentemente divulgado em Maputo pelo Gabinete Central de Prevenção e Combate à Droga.

"Os aeroportos de ligação que nós temos como principal preocupação são de Adis Abeba, Dar-es-Salaam e São Paulo", avançou.

Entre os casos mais emblemáticos, em 2022, no aeroporto de Maputo, está a apreensão de 20,5 quilos de cocaína transportada por três indivíduos oriundos do Brasil.

O produto era transportado por dois cidadãos da África do Sul e um da Costa do Marfim, afirmou o porta-voz da AT.

Fernando Tinga destacou a criação de uma unidade especializada no combate à droga e outras substâncias ilícitas visando estancar a entrada e saída de estupefacientes do país.

"Numa primeira fase, a unidade estará concentrada em Maputo, mas depois será dispersa pelos outros pontos do país", acrescetou Tinga.

Durante o último ano, ainda segundo os dados do referido relatório, o Serviço Nacional de Investigação Criminal (Sernic) apreendeu no país drogas no valor de 126 milhões de meticais (1,8 milhões de euros).

Entre os estupefacientes destacam-se ainda metanfetamina e heroína -- apesar da queda abrupta nos dados oficiais: 759 quilos em 2021 e 154 quilos em 2022.

No mesmo período, as apreensões de cocaína caíram de 42 para 36 quilos.

LFO/PMA // JH

Lusa/Fim