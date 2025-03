Em declarações à agência Lusa, Pedro Neto Monteiro contou que na origem do protesto está a aprovação na quarta-feira pelo Conselho Pedagógico da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa de uma alteração ao Regulamento de Avaliação, que significa "um retrocesso do direito dos estudantes à avaliação contínua", com a eliminação de uma época de avaliação.

"A votação terminou empatada com todos os conselheiros discentes a votar contra e os docentes a favor, tendo sido utilizado o voto de qualidade do presidente do Conselho Pedagógico", contou.

Por isso, segundo Pedro Neto Monteiro, os estudantes decidiram protestar frente à Faculdade até que "os desígnios dos estudantes se façam ouvir".

"Estamos à porta da Faculdade de Direito. O protesto começou por volta das 08:00. Estamos aqui cerca de 100 pessoas, mas o número deve subir entretanto. Estamos contra a abolição da avaliação contínua através de frequências", disse.

O presidente da Federação Académica de Lisboa afirmou que os estudantes vão permanecer frente à Faculdade até que "a decisão do Conselho Pedagógico seja revertida".

