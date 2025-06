Segundo o Relatório da Campanha de Vacinação Sazonal do outono-inverno 2024-2025, foram aplicadas 1.569.167 doses de vacinas contra a covid-19 e 2.405.445 doses de vacinas contra a gripe, 1.365.764 em regime de coadministração

"Logo na primeira semana de dezembro de 2024, 66,27% das pessoas com 65 ou mais anos de idade já tinham sido vacinadas, uma medida primária de resposta sazonal em saúde, que permitiu mitigar a habitual sobrecarga dos serviços de saúde durante o outono-inverno, reforçando a sua resiliência", salienta a DGS em comunicado.

As coberturas vacinais máximas ocorreram na população com 85 anos ou mais anos e as mínimas na população com idade compreendida entre os 60 e 64 anos, tanto na vacinação contra a covid-19 como na contra a gripe.

"Em comparação com a campanha anterior, verifica-se uma redução generalizada da cobertura vacinal contra a covid-19 e a manutenção de valores semelhantes de cobertura vacinal contra a gripe, com um aumento na faixa etária dos 85 ou mais anos", salienta o relatório.

Em declarações à agência Lusa, a diretora-geral da Saúde, Rita Sá Machado, afirmou que era expectável a adesão à cobertura vacinal para a gripe a assinalou como "um ponto menos positivo" a redução da cobertura vacinal contra a Covid-19, apesar de já ser esperada.

"Foi algo que no início da campanha de vacinação sazonal demos nota (...) [porque] é algo que estamos a ver, uma vez mais, em todo o mundo e Portugal não é diferente do resto do mundo", afirmou.

Rita Sá Machado explicou que, "enquanto para o Programa Nacional de Vacinação existe um trabalho de confiança, um trabalho já de quase 60 anos de todas estas equipas, no caso de uma vacinação sazonal é diferente".

"Mas é nosso intuito, aqui também, que esta redução generalizada da cobertura vacinal contra a covid-19, nos próximos anos, nós conseguirmos continuar a repensar as próprias campanhas para entendermos como é que podemos fazer melhor, sendo que, uma vez mais, temos também de ser aqui realistas e perceber até onde podemos ir", comentou.

A diretora-geral da Saúde anunciou que a próxima campanha irá focar-se nos profissionais de saúde, para aumentar a cobertura vacinal neste grupo, "que é importantíssimo".

Segundo o relatório, a região Norte foi a que atingiu a cobertura vacinal mais elevada contra a covid-19 (68,98%) e contra a gripe (95,19%) para a população com 85 ou mais anos, enquanto o Algarve a mais baixa, com 40,72% e 63,40%, respetivamente.

Para a população com 65 ou mais anos, a Região de Lisboa e Vale do Tejo atingiu a cobertura vacinal contra a covid-19 mais elevada (53,62%) e a região do Norte contra a gripe (78,81%).

A Região do Algarve atingiu a cobertura vacinal contra a covid-19 e contra a gripe mais baixa, 33,50% e 52,42%, respetivamente.

Nesta campanha, foi alargado, pela primeira vez, o acesso gratuito à vacinação contra a gripe de dose elevada, abrangendo o grupo dos 85 ou mais anos, continuando a ser administradas aos residentes em lares.

A DGS deixa no relatório recomendações como "manter ou aumentar a oferta de pontos de vacinação de forma articulada entre SNS e farmácias comunitárias" e "dirigir a comunicação aos públicos elegíveis para vacinação, de forma personalizada para cada grupo etário, e adaptar as campanhas de comunicação e a sua frequência".

"Adaptar o planeamento operacional da vacinação sazonal a nível local, no que se refere à distribuição de vacinas, convocatória e agendamento dos elegíveis, ao planeamento de distribuição de vacinas definido a nível nacional, tendo em conta a distribuição faseada e progressiva das vacinas ao longo da campanha" é outra das recomendações.

