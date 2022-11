O Teatro Bernardim Ribeiro, propriedade do município, é um dos 'ex-libris' da cidade de Estremoz, no distrito de Évora, tendo a autarquia preparado uma programação especial, a decorrer ao longo deste ano, para assinalar o centenário da principal sala de espetáculos do concelho.

No âmbito da iniciativa está marcado para o próximo sábado, às 21:30, na sala de espetáculos de Estremoz, a estreia do espetáculo "Loucos por Amor", uma produção do Coletivo Cultura Alentejo, com entradas pagas.

Segundo o município, o espetáculo "Loucos por Amor", a partir da obra de Sam Shepard, vai ser apresentado também no domingo, às 17:30.

Este espetáculo conta com encenação de Carla Maciel e interpretação de Sonja Valentina, Rui Serrano, Cláudio Henriques e Pedro Ramalho Marques.

Também integrado nesta iniciativa está o concerto "Voz e Piano de Paulo de Carvalho", agendado para o dia 11, às 21:30, no Bernardim Ribeiro, com entradas pagas.

O cantor Paulo de Carvalho, que está a comemorar 60 anos de carreira, atua acompanhado pelo pianista cubano Victor Zamora.

A programação comemorativa do centenário não se limita ao espaço do teatro, pois, também decorrem iniciativas em vários espaços da cidade e nas freguesias do concelho, intituladas "TBR sai à Rua".

Segundo a Câmara Municipal, espetáculos de teatro, música, cinema, dança, ópera e artes circenses preenchem, ao longo do ano, a programação que assinala os 100 anos da sala de espetáculos.

O Teatro Bernardim Ribeiro, assim denominado em homenagem ao poeta alentejano do mesmo nome, foi inaugurado em 22 de julho de 1922 e está classificado como imóvel de interesse municipal desde 1997, integrando a Rede de Teatros e Cineteatros Portugueses (RTCP).

