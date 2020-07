O secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, disse hoje que os países europeus estão "muito ausentes" na ajuda humanitária de que África precisa, sobretudo em momentos de crise, como os que se vivem, com a pandemia de covid-19.

Numa conferência telefónica com jornalistas estrangeiros, em que a Lusa participou, o chefe da diplomacia dos EUA mostrou-se preocupado com a forma como a China está a usar a sua influência económica em África, com "pretextos humanitários".