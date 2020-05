Adão de Almeida referiu que o estado de calamidade depende da evolução da situação epidemiológica e vai durar por tempo indeterminado, quando for decidido que "o risco de contágio for insignificante".

O governante realçou que não se trata de "um relaxamento", mas sim "uma nova estratégia", por isso vão continuar a trabalhar para prevenir "que não exista contágio massivo".

"Estas medidas não representam um afrouxamento, nalguns casos há até um reforço das medidas, nalguns casos para melhor regular algumas atividades", frisou.

O governante angolano avançou que nos últimos 60 dias o país viveu um estado de emergência, no qual foram adotadas várias medidas que incluíam a suspensão de direitos fundamentais.

Segundo Adão de Almeida, foram desenvolvidas várias tarefas no quadro da preparação do país para esta situação.

"Este período serviu para melhorar a nossa capacidade de atendimento e reforço dos recursos médicos e melhorar a capacidade de assistência médica e medicamentosa e materiais de biossegurança", sublinhou.

O ministro de Estado e chefe da Casa Civil do Presidente da República informou que está praticamente concluído o hospital de campanha e em fase de aquisição mais duas unidades que serão instaladas em duas províncias fora de Luanda.

Adão de Almeida observou também que o estado de emergência serviu para preparar os cidadãos para um novo modo de vida, considerando que se vai conviver com a presença do vírus durante mais algum tempo.

"Feita a avaliação destes 60 dias e considerando as várias nuances, o Presidente da República decidiu hoje não prorrogar o estado de emergência e declara situação de calamidade pública, uma opção norteada por três princípios", afirmou.

De acordo com Adão de Almeida, houve prudência na análise e decisão, perante a existência do fenómeno e não negligenciando o risco de propagação, sublinhando que a decisão foi tomada "com espírito de responsabilidade", assumindo que o país ainda está perante uma situação complexa.

O ministro informou que não há reabertura imediata dos serviços, usando-se a estratégia de adaptação, sendo a reavaliação constante.

Um primeiro grupo será reaberto dentro de 15 dias e o segundo 15 dias depois, continuando assim a lógica quinzenal, avançou Adão de Almeida.

Relativamente às fronteiras, Adão de Almeida disse que continuam sujeitas a controlo sanitário, mantendo-se a possibilidade de se obrigar a testagem pré-embarque de cidadãos que queiram entrar em território nacional, bem como com participação em casos de quarentena institucional.

No caso de Luanda, a cerca sanitária continua definida por um período adicional de 15 dias, até 23:59 de 09 de junho.

Passa a existir uma norma que recomenda controlo de temperatura nos principais edifícios públicos e que, havendo risco de transmissão comunitária, as autoridades podem determinar cordão sanitário.

Angola contabiliza um total de 70 casos positivos de covid-19, quatro óbitos, 18 recuperados e 48 casos ativos.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou quase 345 mil mortos e infetou mais de 5,4 milhões de pessoas em 196 países e territórios.

Mais de 2,1 milhões de doentes foram considerados curados.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

