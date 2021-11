"Julgo que têm condições nestas ilhas para fazerem um controlo epidemiológico de forma diferente daquilo que acontece no continente africano. Nesse aspeto Cabo Verde é também um bom exemplo", afirmou Carlos Robalo Cordeiro, em declarações à Lusa na capital cabo-verdiana, onde participa, no sábado, na cerimónia de imposição de fitas aos primeiros médicos formados no país, numa parceria da Universidade de Cabo Verde com a UC.

Para o especialista português, pneumologista e professor catedrático, o exemplo de Cabo Verde consiste desde logo nos níveis de vacinação da população, mais de 80% com pelo menos uma dose da vacina contra a covid-19 e mais de metade com a vacinação completa.

"É um grande esforço na vacinação", apontou.

Há vários dias que o arquipélago regista à volta de uma dezena de casos de covid-19, ou menos, diariamente, contando atualmente com apenas 90 casos ativos no país, contra os mais de 3.000 em maio último, no pico da pandemia (mais de 400 novos infetados num dia).

"É um dos países que se distingue dentro do panorama do continente africano, claramente", observou, elogiando o "excelente" processo de controlo sanitário à entrada - exigência de testes PCR ou certificado de vacinação -, já com o país reaberto ao turismo.

Um cenário, aponta, "ao contrário do que acontece na Europa", com os números de novos infetados pelo novo coronavírus "a subir".

"E há várias velocidades, Portugal está aí num bom momento, porque tem uma percentagem de vacinação muito alta, e portanto, obviamente, o aumento dos números era esperado porque abriu a sociedade, mas isso não se reflete na gravidade, concretamente nos hospitais ou na mortalidade. Já há países, por exemplo do leste europeu, em que não acontece o mesmo, porque têm níveis de vacinação de 20%, 30% e estão a ter alguma pressão adicional nos hospitais e com o Inverno na Europa isso vai complicar mais", reconheceu.

De acordo com números revelados esta semana pelo diretor nacional de Saúde de Cabo Verde, Jorge Noel Barreto, 80,9% da população adulta do país já recebeu pelo menos a primeira dose da vacina contra a covid-19.

Até 31 de outubro tinham sido aplicadas no arquipélago 519.139 das 715.150 doses de vacinas recebidas no país.

A covid-19 provocou pelo menos 5.028.536 mortes em todo o mundo, entre mais de 248,54 milhões infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.

