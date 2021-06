Especialista britânico diz que terceira vaga está a caminho do Reino Unido

Londres, 19 jun 2021 (Lusa)- Uma terceira onda de infeções por covid-19 está a caminho do Reino Unido, onde os contágios diários ultrapassam de novo os 10.000 casos, afirmou o assessor do Governo no Comité Conjunto de Vacinação e Imunização do país.