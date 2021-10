O número total de casos registados no país desde o início da pandemia é de 4.973.619 e já morreram 86.778 pessoas devido à doença.

Por outro lado, a incidência acumulada de contágios continua a baixar, depois de na quinta-feira ter descido para menos de 50 casos por cada 100.000 habitantes nos últimos 14 dias, o que permitiu à Espanha passar a ser classificada como um país com um "risco baixo" de transmissão da doença.

O nível de contágios passou de 48,9 casos (quinta-feira) para 48,2 (hoje) por cada 100.000 habitantes nos últimos 14 dias.

Por outro lado, nas últimas 24 horas, deram entrada nos hospitais de todo o país 176 pessoas com covid-19 e o número de doentes hospitalizados subiu para 2.136 (eram 2.088 na quinta-feira), o que corresponde a 1,75% das camas.

Destes, 550 estão em unidades de cuidados intensivos (551 na quinta-feira), ocupando 6,00% das camas desses serviços.

A diminuição de casos e o aumento dos vacinados, mais de 87% da população com as duas doses da vacina e quase 90% com pelo menos uma dose, tem levado as comunidades autónomas a avançar no regresso à normalidade anterior, com o fim das medidas mais duras contra a doença, como o encerramento da vida noturna ou limites à lotação em locais públicos.

A presidente da Comunidade de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunciou que as pistas de dança das discotecas e outros estabelecimentos noturnos da região podem ser utilizadas a partir de hoje, depois de estarem fechadas durante 20 meses.

O Jornal Oficial da comunidade autónoma onde se encontra a capital de Espanha publicou hoje uma modificação da ordem geral de medidas contra a covid-19 para permitir novamente a utilização das pistas de dança, tal como o sector tinha exigido, depois de já ter sido aprovado o aumento dos horários de abertura e a recuperação da capacidade nestes estabelecimentos.

Em Espanha, cada uma das 17 regiões em que o país está dividido tem autonomia em questões de saúde, o que leva a que cada uma delas tenha medidas próprias contra a doença.

A Ministra da Saúde, Carolina Darias, indicou hoje numa entrevista que a utilização das máscaras vai continuar a ser necessária em espaços interiores.

A responsável governamental pediu para se ter "cuidado" face à eliminação de muitas restrições, em vigor até agora para enfrentar a pandemia a de covid-19, devido à diminuição dos casos de covid-19 e à queda da incidência acumulada.

A Espanha chega assim a este fim de semana, que é alargado (terça-feira, 12 de outubro, é feriado nacional, Dia da Hispanidade), com metade do país sem as restrições impostas pelas medidas de luta contra a pandemia.

Oito comunidades autónomas já eliminaram todas as medidas que estavam em vigor para travar a pandemia, incluindo a proibição de dançar em discotecas: Astúrias, Castela-Mancha, Castela e Leão, Comunidade Valenciana, Extremadura, Madrid, Navarra e País Basco.

A covid-19 provocou pelo menos 4.830.270 mortes em todo o mundo, entre mais de 236,66 milhões infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 18.027 pessoas e foram contabilizados 1.074.109 casos de infeção, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.

