Em comunicado, o Museu de Lisboa -- Teatro Romano adianta que a escavação revelou a continuação do muro que separa o palco da área reservada aos espetadores.

"Contrariando as baixas expectativas, as estruturas arqueológicas encontradas -- a parte inferior em que assentava o muro do proscénio, que separava o palco da área reservada aos espetadores -- estão em muito melhores condições do que as que neste momento se podem ver no sítio arqueológico do Teatro Romano de Lisboa", é referido na nota.

A equipa, coordenada por Lídia Fernandes, diz ter encontrado toda a "argamassa em 'opus signinum'[material de construção usado na Roma antiga] que estaria debaixo do muro proscénio em ótimas condições".

"Parece que foi acabado de fazer. A argamassa não tem uma beliscadura', especifica Lídia Fernandes, arqueóloga e coordenadora do Museu de Lisboa - Teatro Romano, citada na nota.

Lídia Fernandes, que desde 2010 coordena o Museu de Lisboa - Teatro Romano, referiu que, apesar desta descoberta, para já as escavações não vão continuar, para que o espaço possa ser usufruídas pelo público.

"O Teatro Romano de Lisboa é o único teatro de época romana musealizado no país. Com um projeto bem pensado e atrativo, poderia ser um polo de atração de público, nacional e estrangeiro, ajudando a desviar a pressão de outras zonas da cidade, e tirando proveito da sua localização, num dos eixos de acesso ao Castelo de São Jorge", defendeu.

DD // JLG

Lusa/Fim