Enviado especial da ONU diz que 25% de guerrilheiros da Renamo já foram desmobilizados

O enviado pessoal do secretário-geral da ONU para Moçambique disse hoje que 25% dos 5.221 guerrilheiros da Resistência Nacional Moçambicana (Renamo), principal partido da oposição, já foram desmobilizados, no âmbito do processo de Desarmamento, Desmobilização e Reintegração (DDR).