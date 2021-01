De acordo com uma nota do Ministério da Indústria e Comércio, a intenção foi hoje abordada entre os representantes das duas instituições e o titular da pasta da Indústria e Comércio angolano, Victor Fernandes, que manifestou a abertura do país para todo o tipo de investimento, que visa ajudar o Governo angolano no seu objetivo de diversificar a economia.

A Raff Military Textile, empresa especializada na produção de equipamentos para as forças de defesa e segurança, pretende adquirir localmente a matéria-prima, desde que a capacidade instalada responda às suas necessidades de produção.

Além de fornecer vestuário militar e de polícia da Turquia, a empresa atende igualmente a Organização do Tratado Atlântico Norte (OTAN) e países como a Geórgia, Albânia e Iraque.

Ao instalar-se em Angola, a empresa poderá igualmente garantir respostas às solicitações que tem recebido de outros países da região, nomeadamente a Zâmbia, África do Sul, Namíbia, Congo, Marrocos, Argélia, Guiné Equatorial, Líbia, Senegal, Chade, Togo, Mauritânia, Mali e Sudão.

