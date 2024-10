"Recebemos o alerta esta manhã, por volta das 09:30 (08:30, em Lisboa), sobre tiros disparados contra uma entidade israelita em Kalleback, na região de Gotemburgo", disse Fredrik Svedemyr, porta-voz da polícia.

De acordo com o jornal sueco Aftonbladet, um adolescente com menos de 15 anos foi detido.

Segundo a agência France-Presse (AFP), foi aberto um inquérito por tentativa de homicídio e posse ilegal de arma.

"Fomos ao local com patrulhas. Conseguimos prender um jovem", disse Fredrik Svedemyr à AFP.

A Elbit Systems, empresa conhecida pela produção de aparelhos aéreos não tripulados (drones), não quis fazer comentários.

No passado mês de junho foi encontrado um engenho explosivo perto do mesmo local tendo a polícia iniciado uma investigação.

Nos últimos meses, vários interesses israelitas foram alvo de ataques na Suécia: no início de outubro, foram disparados tiros contra a embaixada de Israel, sem causar vítimas.

Outros incidentes ocorreram perto do complexo da empresa Elbit Systems desde o início da guerra na Faixa de Gaza, em outubro de 2023.

Em fevereiro, foi encontrada uma granada perto do edifício, que o embaixador israelita descreveu como uma tentativa de ataque, e em maio registaram-se tiros no exterior do edifício, o que levou a um aumento das medidas de segurança em torno dos interesses israelitas na Suécia.

Os serviços secretos suecos afirmaram, no final de maio, que o Irão estava a recrutar membros de bandos criminosos suecos para levar a cabo "atos de violência" contra Israel na Suécia, mas Teerão negou as acusações.

