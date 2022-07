"O incêndio está dominado desde ontem [quarta-feira], hoje tivemos algumas reativações, foram prontamente combatidas e dominadas pelos operacionais presentes no terreno e, portanto, a situação neste momento está estável. Está em consolidação de rescaldo e vigilância em todo o seu perímetro", afirmou o segundo-comandante regional do Norte, Amarando Silva.

O fogo começou domingo à tarde em Cortinhas, em Murça, e estendeu-se, depois, aos concelhos de Vila Pouca de Aguiar e de Valpaços.

"Os meios foram chegando conforme as necessidades e, neste momento, temos um dispositivo ainda aqui de 610 operacionais, apoiados por 185 veículos, temos quatro máquinas de rasto em apoio às operações das tais reativações que têm pontualmente aparecido", afirmou Armando Silva, que lembrou que, durante o dia, estiveram a operar no local quatro meios aéreos.

O segundo-comandante reforçou, num ponto de situação feito pelas 20:15, que a "situação está completamente dominada neste momento".

O município de Murça decretou três dias de luto municipal, entre hoje e sábado para, de acordo com o presidente da Câmara, Mário Artur Lopes, se possa homenagear "quem, numa circunstância completamente terrível, acabou por perder a sua vida".

Foi a sair da aldeia que um casal com 69 e 72 anos morreu, depois do carro onde seguiam ter caído numa ravina. Foram encontrados já mortos e as causas do acidente estão a ser investigadas pela GNR.

