A garantia foi hoje dada pelo presidente do conselho de administração da Empresa da Eletricidade da Madeira (EEM), Francisco Taboada, questionado pelos jornalistas à margem de uma conferência de imprensa para anunciar apoios às empresas com maiores consumos de energia.

Na semana passada, a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) divulgou um parecer, no qual recomenda à EEM, detida a 100% pelo Governo Regional (PSD/CDS-PP), que reduza o investimento de 65,1 milhões de euros proposto para 2022-2024 no plano de transporte e distribuição em alta e média tensão no arquipélago.

Hoje, instado a comentar esse parecer, Francisco Taboada explicou que o documento versa essencialmente sobre dois pontos.

Um deles, referiu, tem a ver com o período de ação do plano.

"Quando fizemos o plano de investimentos, em junho 2021, foi feito para três anos, entretanto mudou a lei, que agora obriga a que esses planos sejam feitos para quatro anos. E, portanto, a ERSE esteve a avaliar o nosso plano, deu agora o seu parecer e recomendou que nós atualizemos o plano para adaptá-lo a quatro anos e não a três", apontou.

Por outro lado, a ERSE entendeu que o valor de 65,1 milhões de euros proposto para o Plano de Desenvolvimento e de Investimento na Rede de Transporte e Distribuição em Alta Tensão e Média Tensão para os anos 2022-2024 é elevado em comparação com os anos anteriores e deve ser reduzido.

Sobre esta questão, o presidente do conselho de administração da EEM salientou que o documento foi "formatado para aquele que era a perspetiva do futuro" na altura em que foi formulado (2021), "sem guerra e sem uma data de acontecimentos que advieram".

"No fundo, o que a ERSE nos está a solicitar é que nós também adaptemos o plano perante a realidade que temos agora à nossa frente", notou, assegurando que o documento será refeito.

"Nós vamos olhar para o plano, vamos olhar para as recomendações que fez a ERSE e vamos naturalmente ter em conta as recomendações, mas vamos refazê-lo", garantiu, ressalvando, porém, que ainda é "prematuro" afirmar se o valor do investimento será ou não reduzido.

