Segundo o comunicado, a empresa fornecedora de energia à EAGB, a Karpower, vai "fazer uma paragem total" para permitir a "manutenção dos grupos de produção de energia no barco durante dois dias".

No sábado, o fornecimento de energia vai estar interrompido entre as 06:00 e as 19:00 locais (mais uma hora em Lisboa) e no domingo entre as 06:00 e as 17:00 locais.

O fornecimento de eletricidade à capital da Guiné-Bissau, Bissau, é feito através de uma central elétrica flutuante, da empresa turca Karpowership.

A empresa Karpowership, segundo a sua página oficial na Internet, é a única no mundo que possui centrais elétricas flutuantes.

Atualmente, a empresa turca é responsável por parte do fornecimento de eletricidade, através de centrais flutuantes, em país como o Líbano, Gana, Moçambique, Gâmbia, Indonésia, Zâmbia e Iraque.

